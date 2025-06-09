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Электрический самолет Alia CX300 выполнил первый полет с пассажирами на борту

Полностью электрический самолет Alia CX300, принадлежащий компании Beta Technologies, выполнил первый рейс с четырьмя пассажирами и пилотом на борту.

Alia CX300 / © Beta Technologies

Alia CX300 поднялся в воздух со взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, покружил над окрестностями и вернулся в эту же воздушную гавань. Длительность полета составила 45 минут.

Alia CX300 / © Beta Technologies

«Это больше не научная фантастика. Мы доставили пассажиров в аэропорт имени Кеннеди, доказав, что электрическая авиация готова к запуску», — заявил генеральный директор и основатель Beta Technologies Кайл Кларк.

Alia CX300 создали на базе модели самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) A250. Он приводится в движение электродвигателем H500A и способен преодолевать расстояние свыше 550 километров на собственных аккумуляторах без подзарядки.