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Бомбардировщик B-2 Spirit испытал «революционную» противокорабельную бомбу
ВВС США успешно испытали новый вариант авиабомбы Quicksink, предназначенной для поражения морских целей, сбросив ее с бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit во время учений на испытательном полигоне Эглин-Галф во Флориде.
Как пишет издание Newsweek, новое оружие способно в корне изменить положение на поле боя в случае военного конфликта.
Новая версия Quicksink, разработанная как недорогой противокорабельный боеприпас, расширяет арсенал средств ВВС США для нанесения ударов по морским целям. Меньший по размеру и более маневренный, чем его предшественник массой около одной тонны, 226-килограммовый Quicksink позволяет B-2 Spirit поражать корабли противника с высокой точностью на больших расстояниях.
Появление нового оружия особенно важно в условиях наращивания мощи китайского флота, готового бросить вызов Соединенным Штатам в Тихом океане.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
В 2023 году ученые Кембриджского университета обнародовали Карту средневековых убийств, где собраны свидетельства о насильственных смертях в Англии в XIV веке. Теперь с помощью этого проекта удалось проанализировать географию преступлений и выявить «горячие точки» с высокой концентрацией убийств.
В Средиземном море обнаружили «девятинога»: головоногого моллюска с дополнительным щупальцем. Такое встречалось и раньше, но было неясно, насколько лишнее щупальце функционально и как оно меняет поведение животного. Это первый описанный случай, когда осьминог успешно его задействует. Как выяснилось, необычное строение тела стало последствием тяжелой травмы, о которой осьминог явно помнит.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Человечество много тысячелетий живет рядом с разными вредителями. Вездесущие тараканы, мыши, крысы, вши, комары, а также множество врагов сельского хозяйства. Особый научный интерес — выяснить, откуда эти спутники людей переселились и как давно с нами соседствуют. Энтомологи выяснили, что кровососущие постельные клопы живут с человеком более 10 тысяч лет, то есть, вероятно, дольше прочих насекомых-синантропов.
Звезда TOI-6894 — красный карлик, который в пять раз легче Солнца. Согласно теоретическим моделям, в протопланетном диске столь маломассивных звезд нет достаточно материала, чтобы впоследствии на их орбите сформировался газовый гигант, подобно Юпитеру. Однако международная команда астрономов с помощью наземных телескопов обнаружила несомненные признаки присутствия гигантской планеты вблизи TOI-6894. Открытие ставит под сомнение сложившееся представление о формировании планет.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
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