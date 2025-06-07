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Бомбардировщик B-2 Spirit испытал «революционную» противокорабельную бомбу

ВВС США успешно испытали новый вариант авиабомбы Quicksink, предназначенной для поражения морских целей, сбросив ее с бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit во время учений на испытательном полигоне Эглин-Галф во Флориде.

Бомбардировщик B-2 Spirit / © U.S. Department of Defense

Как пишет издание Newsweek, новое оружие способно в корне изменить положение на поле боя в случае военного конфликта.

Новая версия Quicksink, разработанная как недорогой противокорабельный боеприпас, расширяет арсенал средств ВВС США для нанесения ударов по морским целям. Меньший по размеру и более маневренный, чем его предшественник массой около одной тонны, 226-килограммовый Quicksink позволяет B-2 Spirit поражать корабли противника с высокой точностью на больших расстояниях.

Появление нового оружия особенно важно в условиях наращивания мощи китайского флота, готового бросить вызов Соединенным Штатам в Тихом океане.