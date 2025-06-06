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Китай раскрыл характеристики ядерной МБР «Дунфэн-5B»

Государственная телекомпания Китая CCTV поделилась информацией о ядерной межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Дунфэн-5В» (DF-5). Это первый случай, когда Поднебесная открыто представила подробные технические данные об одном из компонентов своей ядерной триады.

Китайская межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-5В» / © CCTV

В репортаже CCTV журналисты сообщили, что «Дунфэн-5В» — стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета первого поколения, разработанная в начале 1970-х годов и официально принятая на вооружение в 1981 году.

Дальность стрельбы составляет до 12 000 километров, что позволяет наносить удары по любым целям на территории континентальной части США и Западной Европы.

Круговое вероятное отклонение составляет 500 метров, что соответствует уровню точности, подходящему для задач стратегического сдерживания в соответствии с действующей военной доктриной Китая.

Высота ракеты 32,6 метра, диаметр — 3,35 метра, стартовая масса — 183 тонны.

Боеголовка способна нести термоядерный заряд мощностью от трех до четырех мегатонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в 200 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму.



