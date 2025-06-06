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Китай раскрыл характеристики ядерной МБР «Дунфэн-5B»
Государственная телекомпания Китая CCTV поделилась информацией о ядерной межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Дунфэн-5В» (DF-5). Это первый случай, когда Поднебесная открыто представила подробные технические данные об одном из компонентов своей ядерной триады.
В репортаже CCTV журналисты сообщили, что «Дунфэн-5В» — стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета первого поколения, разработанная в начале 1970-х годов и официально принятая на вооружение в 1981 году.
Дальность стрельбы составляет до 12 000 километров, что позволяет наносить удары по любым целям на территории континентальной части США и Западной Европы.
Круговое вероятное отклонение составляет 500 метров, что соответствует уровню точности, подходящему для задач стратегического сдерживания в соответствии с действующей военной доктриной Китая.
Высота ракеты 32,6 метра, диаметр — 3,35 метра, стартовая масса — 183 тонны.
Боеголовка способна нести термоядерный заряд мощностью от трех до четырех мегатонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в 200 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Исследователи разработали контактные линзы со стабильным покрытием из максенов. Они обеспечивают глазам сильную защиту от электромагнитного излучения.
В 2023 году ученые Кембриджского университета обнародовали Карту средневековых убийств, где собраны свидетельства о насильственных смертях в Англии в XIV веке. Теперь с помощью этого проекта удалось проанализировать географию преступлений и выявить «горячие точки» с высокой концентрацией убийств.
Человечество много тысячелетий живет рядом с разными вредителями. Вездесущие тараканы, мыши, крысы, вши, комары, а также множество врагов сельского хозяйства. Особый научный интерес — выяснить, откуда эти спутники людей переселились и как давно с нами соседствуют. Энтомологи выяснили, что кровососущие постельные клопы живут с человеком более 10 тысяч лет, то есть, вероятно, дольше прочих насекомых-синантропов.
Звезда TOI-6894 — красный карлик, который в пять раз легче Солнца. Согласно теоретическим моделям, в протопланетном диске столь маломассивных звезд нет достаточно материала, чтобы впоследствии на их орбите сформировался газовый гигант, подобно Юпитеру. Однако международная команда астрономов с помощью наземных телескопов обнаружила несомненные признаки присутствия гигантской планеты вблизи TOI-6894. Открытие ставит под сомнение сложившееся представление о формировании планет.
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
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