Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотоловушка впервые запечатлела гигантскую шерстистую крысу

Шерстистую крысу, гигантского грызуна размером с кошку, которая долгое время была известна ученым только по историям местных жителей, впервые сфотографировали в дикой природе.

Первая в истории фотография шерстистой крысы / © Czech Academy of Sciences

Шерстистая крыса (Mallomys iştapantap) — один из крупнейших грызунов в мире. Самцы могут достигать 85 сантиметров в длину и весить более двух килограммов.

© Czech Academy of Sciences

Крыса ведет ночной образ жизни и обитает в туманных лесах гор Новой Гвинеи на высоте более 3700 метров. Это обстоятельство затрудняло ее изучение, пока чешский биолог Франтишек Веймелка в ходе последней экспедиции не установил ряд фотоловушек, одна из которых и запечатлела неуловимого грызуна.