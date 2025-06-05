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Сотни программистов восемь лет притворялись нейросетью

Недавно сферу технологии искусственного интеллекта потряс крупный скандал. Индийский стартап Builder.ai, привлекший сотни миллионов долларов инвестиции от крупных компаний, включая Microsoft, и создавший цифрового ИИ-помощника «Наташу», оказался банальным мошенничеством.

Нейросеть «Наташа» / © Builder.ai

Стартап Builder.ai, появившийся в 2016 году, предлагал пользователям ничего не понимающим в программирование создавать мобильные приложения при помощи его технологической платформы, управляемой нейросетью. Тогда это казалось настоящим прорывом в области ИИ, однако на деле программный код вручную писали около 700 программистов из Индии.

На пике своего развития Builder.ai оценивался в поразительные 1,5 миллиарда долларов США, а неделю назад он подал заявление о банкротстве.

Разросшийся штат сотрудников, а также искажения данных о доходах заставили руководителя компании остановить работу своей бизнес-модели.