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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
2 минуты назад
Рейтинг: +408
Посты: 891

Сотни программистов восемь лет притворялись нейросетью

Недавно сферу технологии искусственного интеллекта потряс крупный скандал. Индийский стартап Builder.ai, привлекший сотни миллионов долларов инвестиции от крупных компаний, включая Microsoft, и создавший цифрового ИИ-помощника «Наташу», оказался банальным мошенничеством.

Сообщество
# ИИ
# Индия
# нейросети
# технологии
# юмор
Нейросеть «Наташа» / © Builder.ai
Нейросеть «Наташа» / © Builder.ai

Стартап Builder.ai, появившийся в 2016 году, предлагал пользователям ничего не понимающим в программирование создавать мобильные приложения при помощи его технологической платформы, управляемой нейросетью. Тогда это казалось настоящим прорывом в области ИИ, однако на деле программный код вручную писали около 700 программистов из Индии.

На пике своего развития Builder.ai оценивался в поразительные 1,5 миллиарда долларов США, а неделю назад он подал заявление о банкротстве.

Разросшийся штат сотрудников, а также искажения данных о доходах заставили руководителя компании остановить работу своей бизнес-модели.

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# NASA
# космос
# межпланетная станция
# подледный океан
# спутники Юпитера
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# передвижение
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# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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Борис Борисов
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Борис Борисов
9 часов назад
Rash, какая сдача, кому дают, что мелешь, только пока кремляди дают зеленый корридор, да борзеют.

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Борис Борисов
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В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

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