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В Казахстане построят собственную ракету сверхлегкого класса

Ракета-носитель сверхлегкого класса Electron / © Rocket Lab

По словам парламентария, новая ракета, которая сможет выводить до 500 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, представляет собой наиболее реалистичный и целесообразный проект для Казахстана.

Такие ракеты требуют меньше топлива, меньше наземной инфраструктуры и меньшей команды, которая будет обслуживать запуски. Кроме того, мировая космическая отрасль активно переходит к малым спутникам и кубсатам в сфере телекоммуникаций, мониторинга и образования, которые сможет запускать ракета сверхлегкого класса.

В качестве аналога подобной ракеты для Казахстана может выступить ракета-носитель Electron американской частной компании Rocket Lab, которая уже в течение нескольких лет активно используется для отправки полезной нагрузки на околоземную орбиту.

Ракета-носитель Electron на данный момент делит третье место с «Союзом-2» по орбитальным космическим запускам в мире (после Falcon 9 и китайской Long March 2).