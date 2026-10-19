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Крупнейшая из ныне живущих гадюкообразных смертельных змей
В Австралийском парке рептилий живет змея по кличке Шазза — самая крупная гадюкообразная смертельная змея (Acanthophis antarcticus) из ныне живущих. Ее длина составляет 110 сантиметров. Однако она уступает абсолютному рекорду вида, который принадлежит музейному экземпляру длиной 117 сантиметров.
Шаззу когда-то поймали в регионе Среднего Северного побережья Австралии. С тех пор она живет в Австралийском парке рептилий и уже девять лет участвует в программе получения яда.
Чтобы подтвердить впечатляющие размеры змеи, сотрудники парка пригласили Дейна Трембата, хранителя коллекции герпетологии Научно-исследовательского института Австралийского музея. Трембат отметил, что Шазза намного крупнее, чем он ожидал. Она почти в два раза больше представителей своего вида.
Так, средняя длина тела взрослых особей Acanthophis antarcticus от кончика морды до клоаки составляет примерно 42 сантиметра у самцов и 55 сантиметров у самок. У Шаззы этот показатель составил 95 сантиметров. Для сравнения, у музейного экземпляра этот показатель достиг 101 сантиметра.
Шаззе сейчас 15 лет. При этом специалисты отмечают, что змея может еще вырасти. И хотя сейчас она стала расти медленнее, Шазза все еще может превзойти абсолютный рекорд.
Шазза превосходит других представителей вида не только своими размерами. Она дает примерно в два раза больше яда, чем другие гадюкообразные смертельные змеи. За один забор яда специалисты получают от нее до 270 миллиграммов вещества. Этот яд нужен для производства противоядий, позволяющих спасти жизни людей.
Программа поставки яда змей действует с 1950-х годов. В Центре ядов Вейгела содержатся около 200 ядовитых змей. Каждые две недели у них собирают яд. Благодаря этому удается ежегодно спасти около 300 человек.
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