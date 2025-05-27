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Спутники показали, как идет строительство самого большого в мире телескопа

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © Airbus

На снимках видно сооружение огромного купола, который предназначен для защиты 39-метрового главного зеркала ELT, состоящего из 798 индивидуальных шестиугольных сегментов общей площадью 978 квадратных метров. Это зеркало позволит собирать в 15 раз больше света, чем любой из существующих на сегодня телескопов. С его помощью ELT будет делать прямые снимки экзопланет.

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © Airbus

Ожидается, что новый телескоп будет введен в эксплуатацию в 2028 году.