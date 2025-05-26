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NASA испытало нового робота для поиска жизни на спутнике Юпитера

Новый прототип посадочного модуля Europa Lander успешно прошел полевые испытания на леднике Матануска на Аляске. Тесты имитировали условия ледяной поверхности Европы, под толщей льда которой может существовать океан с потенциальными признаками жизни.

Новый прототип посадочного модуля NASA на полевых испытаниях / © NASA / JPL-Caltech

Автономная система по сбору образцов Europa Lander, которую инженеры разрабатывают с 2020 года, способна работать в реальных условиях, адаптируясь к разнообразному рельефу, глубине льда и наличию грунта под ним.

Аппарат Europa Lander разрабатывается, в качестве продолжения миссии зонда Europa Clipper, который в скором времени изучит спутник Юпитера с орбиты.