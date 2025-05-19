Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Venus Aerospace провела первые летные испытания ротационного детонационного ракетного двигателя

Испытание RDRE / © Venus Aerospace

Испытание подтвердило работоспособность конструкции RDRE, которую компания в будущем планирует использовать в своих пассажирских самолетах Stargazer, способных достигать сверхзвуковых скоростей.

© Venus Aerospace

Ротационные детонационные ракетные двигатели (RDRE) – устройства, создающие тягу с помощью самоподдерживающиеся ударной волны, вызванной детонационным горением, распространяющейся азимутально в кольцевой камере сгорания. Это позволяет достигать большего давления и эффективности, а значит — большей тяги при меньшем расходе топлива.

RDRE разработан для совместной работы с детонационным прямоточным воздушно-реактивным двигателем VDR2 — именно такая комбинация, как утверждают специалисты Venus Aerospace, позволит осуществлять устойчивый сверхзвуковой полет самолета Stargazer.