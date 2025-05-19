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Инфографика: размеры теневой экономики каждой страны

Глобальная теневая экономика ежегодно генерирует триллионы долларов дохода за счет преступной деятельности и других нерегистрируемых транзакций. В государствах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть валового внутреннего продукта (ВВП).

Инфографика: размеры теневой экономики каждой из стран / © Visualcapitalist

На инфографике, представленной выше, показан размер теневой экономики каждой страны на основе анализа из отчета Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025.

Теневая экономика включает в себя неучтенную и необлагаемую налогом деятельность, что затрудняет ее мониторинг властями. Сюда входят нелегальные предприятия, торговля наркотиками, операции с наличными, проводимые вне бухгалтерских книг.

Как видно на иллюстрации, Сьерра-Леоне занимает первое место в общем зачете: ее теневая экономика составляет 64,5% ВВП. В Нигере и Непале объем теневой экономики оценивается более чем вполовину ВВП.

Для сравнения, в богатых странах этот показатель снижается до 5,9% ВВП, а в ОАЭ наблюдается наименьшая доля в целом всего — 2,1%.