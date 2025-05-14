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Компания Маска показала новейшую автономную тоннелепроходческую машину Prufrock 5

Схема работы тоннелепроходческой машины Prufrock 5 / © Boring Company

Prufrock 5 представляет собой робота для непрерывного строительства тоннелей. Машина стартует прямо с поверхности, роет под землей, а затем снова появляется на поверхности.

© Boring Company

Она способна начать прокладку тоннеля в течение 48 часов с момента прибытия на место работ. Машина не только роет землю, но и устанавливает стены тоннеля на ходу, скорость работы Prufrock 5 составляет 1,5 километра в неделю.