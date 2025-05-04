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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1001
Посты: 2192

Опубликованы снимки, сделанные в космосе первым европейским частным возвращаемым аппаратом

На прошлой неделе немецкая компания Atmos Space Cargo сообщила об успешных испытаниях своего возвращаемого аппарата Phoenix, после чего опубликовала первые снимки, сделанные им на околоземной орбите.

Сообщество
# космос
# технологии
# фотографии
 Отделение аппарата Phoenix от ракеты и начало миссии по его возвращению на Землю / © Atmos Space Cargo
 Отделение аппарата Phoenix от ракеты и начало миссии по его возвращению на Землю / © Atmos Space Cargo

Phoenix отправился на околоземную орбиту 21 апреля, в рамках миссии Bandwagon-3 компании SpaceX, где стал одной из попутных полезных нагрузок.

Отделение аппарата от верхней ступени состоялось примерно через 90 минут после старта, спустя еще полчаса началось его возвращение с приводнением в южной части Атлантического океана — приблизительно в 2000 километрах от побережья Бразилии.

Аппарат Phoenix прикрепленный к верхней ступени ракеты Falcon 9 / © Atmos Space Cargo
Аппарат Phoenix прикрепленный к верхней ступени ракеты Falcon 9 / © Atmos Space Cargo

Перед Phoenix поставили ряд задач, которые продемонстрировали некоторые ключевые технологии возвращения космических аппаратов в атмосферу Земли, такие как испытание надувного теплозащитного экрана. Инженеры Atmos Space Cargo также собрали информацию о полете и записали научные данные из экспериментов на борту Phoenix. Все эти цели удалось достигнуть в момент испытаний.

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# аукцион
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# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
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