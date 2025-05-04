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Опубликованы снимки, сделанные в космосе первым европейским частным возвращаемым аппаратом
На прошлой неделе немецкая компания Atmos Space Cargo сообщила об успешных испытаниях своего возвращаемого аппарата Phoenix, после чего опубликовала первые снимки, сделанные им на околоземной орбите.
Phoenix отправился на околоземную орбиту 21 апреля, в рамках миссии Bandwagon-3 компании SpaceX, где стал одной из попутных полезных нагрузок.
Отделение аппарата от верхней ступени состоялось примерно через 90 минут после старта, спустя еще полчаса началось его возвращение с приводнением в южной части Атлантического океана — приблизительно в 2000 километрах от побережья Бразилии.
Перед Phoenix поставили ряд задач, которые продемонстрировали некоторые ключевые технологии возвращения космических аппаратов в атмосферу Земли, такие как испытание надувного теплозащитного экрана. Инженеры Atmos Space Cargo также собрали информацию о полете и записали научные данные из экспериментов на борту Phoenix. Все эти цели удалось достигнуть в момент испытаний.
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