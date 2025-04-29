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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +370
Посты: 639

Домашняя камера сняла уникальное видео, как аллигатор стучится в дверь

Житель Флориды очень удивился, проверив камеру дверного звонка, которая запечатлела двух аллигаторов, поджидавших его на крыльце. 

Сообщество
# аллигаторы
# видео
# рептилии
Домашняя камера сняла, как аллигатор стучится в дверь / © r/florida
Домашняя камера сняла, как аллигатор стучится в дверь / © r/florida

Камера сняла, как один из аллигаторов встал на задние лапы, словно пытаясь найти дверной звонок, в то время как его собрат сидел рядом.

© r/florida

В конце концов рептилии устали ждать, пока их впустят, и направились к ближайшему водоему. Местные жители отметили, что во Флориде действительно много аллигаторов и они часто приходят к домам людей.

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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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