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Прототип аппарата для американской системы «Золотой купол» успешно прошел испытания

Спутник, разработанный инженерами компании L3Harris Technologies, успешно продемонстрировал способность отслеживать запуски гиперзвуковых ракет из космоса, обеспечив подрядчику потенциальное преимущество для участия в программе «Золотой купол». Ее инициировала администрация Дональда Трампа с целью укрепить систему противовоздушной обороны США.

Рендер спутника HBTSS / © L3Harris Technologies

Агентство по противоракетной обороне США (MDA) подтвердило, что прототип спутника гиперзвукового и баллистического слежения (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, HBTSS) компании L3Harris Technologies успешно выполнил поставленные задачи во время испытаний. В феврале 2024 года агентство запустило два демонстрационных спутника HBTSS — один построила L3Harris Technologies, а второй — Northrop Grumman. Однако только спутник L3Harris Technologies, по словам представителя MDA, соответствует требованиям программы.

Датчики HBTSS предназначены для отслеживания гиперзвуковых ракет, способных выполнять непредсказуемые маневры и менять траекторию полета. Это представляет серьезную проблему для их отслеживания с помощью традиционных радаров и спутниковых систем.