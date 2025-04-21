Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай испытал бомбу на основе соединений водорода
Специалисты из научно-исследовательского института 705-й государственной судостроительной корпорации Китая (CSSC) провели испытания бомбы на основе гидрида магния. Из-за использования соединений многие СМИ ошибочно назвали ее «водородной».
Как сообщила газета South China Morning Post, при взрыве бомбы массой два килограмма, использующей водород в форме гидрида магния, возник огненный шар температурой свыше тысячи градусов Цельсия. Он сохранялся более двух секунд, тогда как аналогичный эффект от тротила исчезает примерно в 15 раз быстрее.
Согласно заявлению научного сотрудника CSSC Ван Сюэфэна, интенсивность и продолжительность горения можно регулировать за счет изменения состава заряда устройства. Это позволит распределять тепловое поражение по широкой зоне.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
Ученые подтвердили природу невидимого тела, споры о котором шли с 2011 года. Это первая обнаруженная изолированная черная дыра. Объект массой в семь Солнц заметили в Млечном Пути благодаря редкому явлению — гравитационному микролинзированию, которое исказило свет далекой звезды.
Итальянские ученые использовали электронный микроскоп и энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию для анализа фолликулярной жидкости из женских яичников. Средний уровень микропластика в ней оказался довольно высоким, а разница между отдельными женщинами значительна. Это может указывать на связь образа жизни с выявленным микропластиком.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
Примерно 41-42 тысячи лет назад на Земле произошел кратковременный сдвиг магнитных полюсов, который мог способствовать вымиранию неандертальцев, но не Homo sapiens — их выживание авторы нового исследования связали с появлением теплой одежды и добычей охры.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Россия — родина слонов. И страусов, и гиен: в Крыму открывается уникальная пещера
Как появились птицы?
Пасхалки Perseverance
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии