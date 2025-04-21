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Китай испытал бомбу на основе соединений водорода

Специалисты из научно-исследовательского института 705-й государственной судостроительной корпорации Китая (CSSC) провели испытания бомбы на основе гидрида магния. Из-за использования соединений многие СМИ ошибочно назвали ее «водородной».

Испытание бомбы на основе соединений водорода / © CSSC

Как сообщила газета South China Morning Post, при взрыве бомбы массой два килограмма, использующей водород в форме гидрида магния, возник огненный шар температурой свыше тысячи градусов Цельсия. Он сохранялся более двух секунд, тогда как аналогичный эффект от тротила исчезает примерно в 15 раз быстрее.

Согласно заявлению научного сотрудника CSSC Ван Сюэфэна, интенсивность и продолжительность горения можно регулировать за счет изменения состава заряда устройства. Это позволит распределять тепловое поражение по широкой зоне.