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Создана система, которая поможет людям с нарушением зрения «видеть» и исследовать мир

Мир, в котором незрячие и плохо видящие люди смогут уверенно и свободно передвигаться без сомнений и страха, уже не за горами.

Носимая система, оснащенная ИИ, которая позволяет слепым и слабовидящим людям легко ориентироваться на местности / © Tang et al., Nature Machine Intelligence

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Machine Intelligence, исследователи из Китая представили новую носимую систему, оснащенную ИИ, которая позволяет незрячим и слабовидящим людям легко ориентироваться на местности с помощью аудиоподсказок.

Система включает камеру, процессор и наушники с костной проводимостью. Она устанавливается на очках между бровями пользователя. Камера мгновенно захватывает кадры в реальном времени для анализа системой ИИ. Затем короткие аудиосигналы передаются непосредственно через наушники, не блокируя окружающие звуки.

Все оборудование имеет легкий вес и компактную конструкцию, поэтому его можно носить в течение всего дня, не ощущая какого-либо дискомфорта.

Систему уже протестировали в помещении с 20 добровольцами, имеющими проблемы со зрением. Всего через 20 минут практики большинство пользователей смогли с легкостью руководствоваться подсказками ИИ.