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Астрономы создали трехмерную модель астероида, который может столкнуться с Луной

Ученые, воспользовавшись телескопом Gemini South, сумели определить форму околоземного астероида 2024 YR4. В 2031 году он может столкнуться с Луной.

Модель астероида 2024 YR4 / © NOIRLab / NSF / AURA / R. Proctor

Астероид 2024 YR4 открыли в конце прошлого года. Позже он привлек внимание общественности после публикации предварительных расчетов, показавших, что существует небольшая вероятность его столкновения с Землей в начале следующего десятилетия.

Однако новые наблюдения позволили практически исключить шансы того, что астероид врежется в нашу планету, но существует примерно четырехпроцентная вероятность его падения на Луну.

© NOIRLab / NSF / AURA / R. Proctor

В течение последних нескольких недель астрономы, работающие с орбитальным телескопом «Джеймс Уэбб», установили размер 2024 YR4. Он составил 60 метров в поперечнике, что примерно равно высоте 15-этажного здания.

Между тем другая команда астрономов с помощью телескопа Gemini South, расположенного в Чили, провела детальный анализ кривой блеска астероида и определила, что космический камень имеет необычную форму, напоминающую хоккейную шайбу и, скорее всего, происходит из Главного пояса астероидов.