Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае рассказали о первой в мире машине для строительства лунной базы

Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь на открытии выставки в Национальном музее Китая, которая освещает два десятилетия программы освоения Луны, рассказал о разработке первой в мире машины для производства кирпичей из лунного грунта.

Рендер, демонстрирующий процесс строительства будущей лунной исследовательской станции / © China Media Group

По словам Вэйжэня, разрабатываемая китайскими инженерами машина на солнечных батареях сможет полностью расплавлять лунный реголит, а затем использовать этот материал для производства кирпичей различных размеров с помощью технологии 3D-печати. Такой метод устраняет необходимость в транспортировке воды или дополнительных связующих веществ с Земли, обеспечивая использование ресурсов на месте, что станет важным шагом для строительства будущей лунной исследовательской станции.

У Вэйжэнь также сообщил, что Китай планирует запустить миссию «Чанъэ-7» для изучения окружающей среды и ресурсов южного полюса Луны примерно в 2026 году. В рамках миссии зонда «Чанъэ-8», намеченной на 2028-й, проведут эксперименты по использованию лунных ресурсов на месте.