  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 часа назад
Рейтинг: +989
Посты: 2139

В Китае рассказали о первой в мире машине для строительства лунной базы

Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь на открытии выставки в Национальном музее Китая, которая освещает два десятилетия программы освоения Луны, рассказал о разработке первой в мире машины для производства кирпичей из лунного грунта. 

Сообщество
# Китай
# космос
# Луна
В Китае рассказали о первой в мире машине для строительства лунной базы – иллюстрация к материалу на Naked Science
Рендер, демонстрирующий процесс строительства будущей лунной исследовательской станции / © China Media Group

По словам Вэйжэня, разрабатываемая китайскими инженерами машина на солнечных батареях сможет полностью расплавлять лунный реголит, а затем использовать этот материал для производства кирпичей различных размеров с помощью технологии 3D-печати. Такой метод устраняет необходимость в транспортировке воды или дополнительных связующих веществ с Земли, обеспечивая использование ресурсов на месте, что станет важным шагом для строительства будущей лунной исследовательской станции.

У Вэйжэнь также сообщил, что Китай планирует запустить миссию «Чанъэ-7» для изучения окружающей среды и ресурсов южного полюса Луны примерно в 2026 году. В рамках миссии зонда «Чанъэ-8», намеченной на 2028-й, проведут эксперименты по использованию лунных ресурсов на месте.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Революция в зоологии. О чем нам рассказали молекулы?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Альтернативные пути развития разума
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Как спасти тех, кого нет? Сохранение редких видов животных
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Здоровое старение
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
«Не мни сие срамно быти»: странности средневековой иконографии
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
1200
Почему медведи не водятся в Африке? История расселения животных по нашей планете
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Арктический эпос: былинное сказывание в Заполярье
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Когда руки говорят: тайны жестовых языков
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Аутизм: загадочный диагноз, эпидемия или другой тип мышления?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 16:30
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
Вчера, 15:35
Елена

Скрученные в пружину стержни из метаматериала сохранили рекордный объем энергии

Международная группа исследователей из Китая, США и Германии разработала метаматериал с выдающейся механической емкостью хранения энергии. Придать ему уникальные характеристики удалось за счет структуры — скрученных гибких стержней, деформирующихся по спирали.

Химия
# материаловедение
# метаматериалы
# физика
# Хиральность
# энергия
# энтальпия
Позавчера, 14:02
Курчатовский институт

Ученые создали простой способ оценить вред химических веществ

Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ разработали новый тест-набор для быстрой и точной оценки опасности для здоровья загрязняющих химических веществ — ксенобиотиков. Метод основан на использовании дрожжей, мутирующих под воздействием токсинов.

Курчатовский институт
# дрожжи
# ксенобиотики
# пестициды
# пластмассы
Позавчера, 16:30
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
31 марта
Татьяна

Генетики обнаружили дольше всех существовавшую группу охотников-собирателей в Западной Европе

Два ключевых события сыграли решающую роль в формировании генетического профиля современных европейских народов. Первое связано с приходом ранних фермеров из Анатолии примерно восемь тысяч лет назад, второе — масштабная миграция на запад носителей ямной степной культуры, начавшаяся пять тысяч лет назад. Однако ученые видят множество отличий от общей картины в разных регионах. В новой работе они проанализировали ДНК древних жителей самого северо-запада Европы и обнаружили более тесную связь с охотниками-собирателями, чем где бы то ни было.

Археология
# генетика
# древняя днк
# Европа
# культура шнуровой керамики
# охотники-собиратели
1 апреля
Мария Азарова

Секс и мастурбация на ночь глядя значительно улучшили качество сна

Ученые из Австралии исследовали влияние сексуальной активности, а именно — самоудовлетворения и полового контакта с партнером — на объективные и субъективные параметры сна, в том числе на мотивацию поутру и готовность к новому дню.

Медицина
# качество сна
# мастурбация
# секс
# сексуальная активность
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Фильтр пермских ученых сделал респираторы в 15 раз легче

    18 минут назад

  2. Новый флуоресцентный препарат в три раза точнее обнаружил опухоли

    34 минуты назад

  3. Приложение пермяков поможет сбалансировать работу и личную жизнь

    2 часа назад

  4. Биологи выяснили, когда поющие лемуры чаще «фальшивят»

    3 часа назад
Выбор редакции

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

23 марта

Последние комментарии

Стэн Станиславский
2 минуты назад
Андрей, не совсем так. Сейчас заговорили о проблемах Боинга потому, что есть интересанты его вообще уничтожить, особенно в свете трамповского

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Стэн Станиславский
19 минут назад
Serg, вы были бы правы, в отношении целей миссии Дмитриева, что случалась на днях, и я бы с вами согласился, если бы не некоторые особенности личности

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Стэн Станиславский
27 минут назад
Александр, все очень просто - вот когда будет в железе реализован этот ваш "Нуклон", запущен на орбиту и начнет работать - вот аккурат тогда такие

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Стэн Станиславский
36 минут назад
Иван, вот именно, что берия пришел на место ежова и совершенно ничего не изменилось. шараги появились только во второй половине ВОВ, когда стало

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Sam Dowson
2 часа назад
А графики температуры поверхности океана калифорнийские ученые не разглядывали? После пика в 2015 году температура океанов вперемешку била рекорды

Взрыв от вулкана в 2020-х охладил Землю, а не подогрел

Александр Панов
3 часа назад
Rainer, экономика растёт, конечно приятно.

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Galaxy Margilon
3 часа назад
Дорогие простые смертные хрен вам, а не бизнес джет🤭😊

Самый быстрый со времен «Конкорда» гражданский самолет поднимется в воздух в 2025 году

Sam Dowson
4 часа назад
Rainer, великая - это когда Киев за 3 дня.

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

+ + + + + | + + + + +
4 часа назад
Дааа, молодцы инженеры - а земные экологические проблемы они решить не могут? Выхлоп от топки углём в ТЭЦ медленно, но верно загрязняет дыхательные

Инженеры нашли способ превратить лунную пыль в солнечные батареи

Смт 11
5 часов назад
Дичь

Космические туристы показали, как выглядит полет от Антарктиды до Арктики 

Rainer Adelstone
12 часов назад
Главная новость не озвучена - теперь треть всех доходов РФ идёт на покрытие расходов "спецоперации". Зарплата врачей, учителей просела процентов

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Юрий Филатов
12 часов назад
Авот это интересное приоткрытие покровов возможносетй фотоных чипов, о которых так громко все молчат, если этот чип способен работать на частотах

Сколтех запустил фотонный «мозг» — первый российский чип с полосой 22 гигагерца

Alex
14 часов назад
Интересно, а российские богачи в сравнении с ними как живут?

Американские богачи живут меньше европейских коллег

Сергей Сфыеду
15 часов назад
Александр, не в курсе - есть ли аналогичные исследования по жителям Африки южнее Сахары примерно тех же лет? Что за люди там тогда жили?

Зеленая Сахара была обитаемой, но изолированной

Сергей Сфыеду
15 часов назад
Антон, если память не изменяет, индейцы начали массово кочевать за бизонами только после того, как европейцы завезли в Америку лошадок (и заодно

Зеленая Сахара была обитаемой, но изолированной

Андрей
17 часов назад
"пилот в гермошлеме"?🤣 И ведь везде так пишут. Что за дичь.

Пилот отвёл Ту-22М3 от домов перед крушением в Иркутской области. Один из четырёх членов экипажа погиб

Иван Колупаев
20 часов назад
Dmitr, тот же чат-гпт отвечает что графеновых аккумуляторов не бывает 😏 это лишь улучшение существующих технологий. То есть тот же "литиевый аналог"

Белорусские инженеры рассказали о будущем батарей для электромобилей

Иван Колупаев
20 часов назад
Kanye, по вашей ссылке речь вообще о свинцовых аккумуляторах улучшенных с помощью углерода.

Белорусские инженеры рассказали о будущем батарей для электромобилей

Иван Колупаев
20 часов назад
Сергей, вероятно речь идет об обычных Li-ion аккумуляторах улучшенных с помощью графена. То есть бла-бла-бла маркетинг.

Белорусские инженеры рассказали о будущем батарей для электромобилей

Степан Жук
20 часов назад
Ну надо же, деньги не решают проблем со здоровьем. Так скоро и до социальных мер поддержки дойдут. Ужас, в США социализм ещё начнётся 🤣 А что до

Американские богачи живут меньше европейских коллег

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно