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Армия США испытала барражирующий боеприпас, напечатанный на 3D-принтере

Военные США совместно с представителями компании Cummings Aerospace испытали турбореактивный дрон-камикадзе Hellhound S3, напечатанный на 3D-принтере. Тесты состоялись на полигоне американской армии в рамках эксперимента Army Expeditionary Warrior Experiment (AEWE) 2025.

Барражирующий боеприпас Hellhound S3 / © Cummings Aerospace

Новый барражирующий боеприпас Hellhound S3 создан для того, чтобы предоставить пехоте возможность нанести быстрый и точный удар по танкам, укрепленным позициям и бронетехнике противника.

Вес полного комплекта Hellhound S3, который включает сам дрон, пусковой контейнер и систему управления, составляет приблизительно 11,3 килограмма. Его развертывание легко осуществить силами всего одного солдата.

Hellhound S3 способен развивать скорость до 610 километров в час, дальность действия составляет 35 километров, а модульная конструкция позволяет заменять полезную нагрузку на средства радиоэлектронной борьбы или разведки менее чем за пять минут.