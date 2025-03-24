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Стартап создаст аппарат, способный использовать космический мусор в качестве топлива

Сотрудники британского космического стартапа Magdrive заявили, что разработали двигатель, использующий твердый металл в качестве источника топлива. Однажды его можно будет применить, чтобы решить проблему орбитального мусора.

Концепт аппарата с электротермическим двигателем для утилизации космического мусора / © Magdrive

Как сообщает CNN, компания разработала первое «твердотопливное» устройство под названием Warlock, которое представляет собой электротермический ракетный двигатель. Он будет использовать в качестве рабочего тела твердый кусок металла, который подвергаясь ионизации, выбрасывает через сопло поток заряженных частиц.

Компания в будущем надеется использовать в качестве топлива металл выведенных из эксплуатации спутников и другой космический мусор.

Двигатель Warlock планируется отправить в космос для испытаний уже в июне текущего года, однако пока возможность заправки орбитальным мусором на нем пока не предусмотрена.

Идея, предложенная Magdrive, красивая, но очень далека от практической реализации, так как эффективных способов «добычи» космического мусора на сегодняшний день не существует, да и работа самого двигателя из-за образования металлической плазмы, которая способна оседать на поверхностях, может повлиять на характеристики космического аппарата.