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Ученые впервые создали защищенный канал квантовой связи протяженностью почти 13 тысяч километров
Специалисты из Китайского научно-технического университета с коллегами из Стелленбошского университета (ЮАР) создали самый протяженный на сегодняшний день защищенный от хакеров канал квантовой связи между Северным и Южным полушариями.
Спутник «Цзинань-1» и компактные наземные станции обеспечили квантовое распределение ключей в режиме реального времени, что позволило создать защищенный канал связи протяженностью более 12 900 километров между Китаем и ЮАР.
Это достижение показывает возможность создания безопасной квантовой связи в глобальном масштабе.
В гигантских облаках галактического центра открыли необычные узкие структуры — так называемые тонкие нити из газа. Они, судя по всему, формируются под действием мощных ударных волн и, подобно торнадо, быстро рассеиваются.
Оптические, или зрительные, иллюзии создаются за счёт цвета, контраста, формы, размера, шаблонов и перспективы. Ранее считалось, что этим парадоксам восприятия подвержены практически все, и научиться избегать их эффекта невозможно. Однако недавно британские исследователи в серии экспериментов показали, что определенные навыки, которые приобретают во время обучения профессиям в области медицинской визуализации, могут помочь снизить восприимчивость к обманам зрения.
Астрономы наблюдают звезду массой почти в пять раз больше Солнца, которая десятки миллионов лет назад вылетела из крупного спирального рукава Млечного Пути и теперь движется уже вне плоскости диска нашей Галактики. Объект медленно «пульсирует», и это объясняют его внутренними процессами. Ученые подозревают, что звезда ускорилась при взрыве сверхновой в двойной системе.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
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