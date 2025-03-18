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Олег Гончар
Олег Гончар
2 минуты назад
Рейтинг: +633
Посты: 1877

Нарисованная дорога обманула автопилот Tesla

В новом видеоролике блогер и бывший инженер NASA Марк Робер наглядно показал, почему электромобилям Tesla не стоит полагаться исключительно на визуальные данные с камер в сфере автопилота и технологии помощи водителю.

Сообщество
# Tesla
# автопилот
# электромобили
Tesla на автопилоте движется прямо к нарисованной на стене дороге / © Mark Rober
Tesla на автопилоте движется прямо к нарисованной на стене дороге / © Mark Rober

Производитель электромобилей Илона Маска полностью отказался от лидаров, которые его многочисленные конкуренты использовали для обнаружения объектов на дороге в течение многих лет. Маск однажды назвал лидары «чертовски глупыми, дорогими и ненужными».

© Mark Rober

Однако, полагаясь только на визуальные данные, автопилот Tesla может легко обмануться чем угодно — от сильного тумана до масштабной нарисованной дороги, как показал Робер в своем последнем видео.

Это доказывает, что подход Tesla может легко привести к авариям.

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