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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +345
Посты: 606

Опубликован новый рейтинг стран по качеству воздуха

Швейцарская компания IQAir, которая занимается мониторингом качества и чистоты воздуха, опубликовала результаты нового исследования. Оно показало, что в 2024 году более 90% людей в мире дышали загрязненным воздухом.

Сообщество
# IQAir
# воздух
# экология
Смог в Индии / © AFP
Смог в Индии / © AFP

По результатам замеров, самое низкое среднегодовое содержание вредных микрочастиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра (PM2.5) выявили в воздухе на Багамах, в Исландии, Австралии, Новой Зеландии и Эстонии.

Самая плохая ситуация с чистотой и качеством воздуха — в Чаде, Индии, Пакистане, Бангладеш и Демократической Республике Конго.

В России в 2024 году, по данным IQAir, концентрация загрязненного воздуха в два раза превышала годовую нормативную величину PM2.5, установленную Всемирной организацией здравоохранения.

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