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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +399
Посты: 856

NASA отключит еще один научный инструмент зонда «Вояджер-2»

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA 24 марта 2025 года отключат прибор для измерения низкоэнергетических заряженных частиц (Low-Energy Charged Particle Instrument) космического аппарата «Вояджер-2» (Voyager 2).

Сообщество
# NASA
# вояджер
# космос
Художественное изображение зонда «Вояджер-2» / © NASA / JPL-Caltech
Художественное изображение зонда «Вояджер-2» / © NASA / JPL-Caltech

В NASA сообщили, что 25 февраля уже отключили инструмент изучения космических лучей (Cosmic Ray Subsystem) на борту «Вояджера-1» (Voyager 1), а 24 марта аналогичная участь постигнет «Вояджер-2». Эти инструменты сыграли ключевую роль в изучении гелиосферы. На сегодня три научных инструмента продолжат работать на каждом космическом аппарате.

NASA постепенно отключает научные инструменты, чтобы сохранить работоспособность зондов.

Дело в том, что для обеспечения энергии аппараты используют радиоизотопные термоэлектрические генераторы, работающие на изотопе плутония-238. Однако со временем источник энергии истощается: уровень мощности падает примерно на четыре ватта в год.

«Вояджер-1» и «Вояджер-2», запущенные в 1977 году, изначально предназначались для исследования внешних планет Солнечной системы. Сегодня зонды находятся на расстояние более 15 миллиардов километров от Земли и продолжают передавать данные на нашу планету, однако скоро и этому придет конец. Окончательного завершения миссии зондов ожидают к 2030 году.

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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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