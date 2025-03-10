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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
15 минут назад
Рейтинг: +971
Посты: 2085

Эксперты заявили, что третья мировая война неизбежна и, скорее всего, начнется в течение ближайших 10 лет

Аналитический центр по глобальным вопросам Атлантического совета, созданный при НАТО, опросил более 350 международных экспертов о том, что ждет Землю в течение ближайших 10 лет.

Сообщество
# будущее
# война
# Прогнозы
Ядерный взвыв / © Getty Images 
Ядерный взвыв / © Getty Images 

Подавляющее большинство специалистов заявили, что к 2035 году мир будет жить хуже, чем сегодня. Они считают, что третья мировая война с применением ядерного оружия неизбежна и, скорее всего, начнется в течение ближайших 10 лет. Она разразится с участием таких держав, как США, Китай или Россия.

Второй по значимости угрозой миру станет изменение климата. Также возможны новая пандемия и глобальный экономический кризис из-за развития технологий искусственного интеллекта и массового производства роботов, которые отнимут работу у значительного числа людей. 

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# двойственные изображения
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Генетики нашли прародину древних кельтов

В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.

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# Европа
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# космос
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# космос
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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