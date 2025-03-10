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Эксперты заявили, что третья мировая война неизбежна и, скорее всего, начнется в течение ближайших 10 лет

Аналитический центр по глобальным вопросам Атлантического совета, созданный при НАТО, опросил более 350 международных экспертов о том, что ждет Землю в течение ближайших 10 лет.

Ядерный взвыв / © Getty Images

Подавляющее большинство специалистов заявили, что к 2035 году мир будет жить хуже, чем сегодня. Они считают, что третья мировая война с применением ядерного оружия неизбежна и, скорее всего, начнется в течение ближайших 10 лет. Она разразится с участием таких держав, как США, Китай или Россия.

Второй по значимости угрозой миру станет изменение климата. Также возможны новая пандемия и глобальный экономический кризис из-за развития технологий искусственного интеллекта и массового производства роботов, которые отнимут работу у значительного числа людей.