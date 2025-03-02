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Спутник одномоментно запечатлел рекордное количество тайфунов

Аппарат NOAA-20, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США, получил изображение, на котором показано рекордное количество тайфунов, бушевавших в конце февраля в Индийском океане и южной части Тихого океана.

Пять тайфунов, бушующих в Индийском и южной части Тихого океана / © NASA Earth Observatory

На снимке, полученном 26 февраля с помощью устройства VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, «Набор радиометров для получения видимых инфракрасных изображений») спутника NOAA-20, видны пять тайфунов.

Тропические циклоны «Альфред», «Серу» и «Бьянка» зафиксировали у берегов Австралии, а их «соседи» по Индийскому океану — «Хонд» и «Гаранс» — подошли к островным государствам Маврикий и Мадагаскар.

Сезон тропических циклонов обычно длится с ноября по апрель в Южном полушарии.