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Раскрыты подробности о следующем самом высоком здании

В конце января 2025 года официально возобновили строительство небоскреба Jeddah Tower, который станет самым высоким зданием в мире. Меганебоскреб возводят в портовом городе Джидда в Саудовской Аравии. Собрали основные факты об этой башне.

Рендер небоскреба Jeddah Tower в Джидде, Саудовская Аравия / © Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Насколько высокой будет Jeddah Tower?

Окончательную высоту пока не назвали, но планируется, что небоскреб достигнет не менее 1001 метра. Это сделает его первым в мире зданием высотой в километр.

По высоте Jeddah Tower превзойдет самое высокое здание на сегодня — «Бурдж-Халифа» в Дубае (ОАЭ) — как минимум на 173 метра. Хотя общее количество этажей не подтверждено, предполагается, что их может быть от 167 до 252.

Кто проектирует Jeddah Tower?

Вдохновителем проекта стал чикагский архитектор Эдриан Смит, он же проектировал «Бурдж-Халифа».

Строительная площадка Jeddah Tower / © JEC

Как будет выглядеть Jeddah Tower?

Башня Джидды получит конический трехсторонний силуэт из железобетона и стали и покрытый стеклом. Его сужающаяся форма разработана для того, чтобы снизить ветровую нагрузку на конструкцию.

По словам Смита, трехзубчатая форма напомнит листья пальмы. Еще одной выдающейся особенностью, как ожидается, станет консольный стальной балкон диаметром 30 метров, который будет выступать из пентхауса на высоте около 600 метров.

Рендер стального балкона небоскреба Jeddah Tower / © Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Что будет находиться в Jeddah Tower?

В небоскребе расположатся жилые апартаменты и офисы, смотровая площадка и отель Four Seasons.

Другим ключевым элементом готового здания станет его лифтовая система. Ожидается, что в здании будет 56 лифтов, движущихся со скоростью 12 метров в секунду. Три вестибюля облегчат переходы между лифтами, обслуживающими различные части башни.

На каком этапе строительства Jeddah Tower сейчас?

По состоянию на январь 2025 года готовы 63 этажа, высота Jeddah Tower превышает 250 метров.

Строительство Jeddah Tower / © JEC

Почему строительство Jeddah Tower занимает так много времени?

Проект тормозили по ряду причин, включая финансовые проблемы, пандемию коронавируса и технические сложности, связанные, например, со слабой структурой грунта.

Однако самым большим препятствием стало то, что подрядчика Binladin Group отстранили от проекта. Это произошло из-за ареста его владельца Бакра бен Ладена во время коррупционных чисток в Саудовской Аравии в 2017 году, экономические последствия которых тоже помешали стройке небоскреба.

© JEC

Когда построят Jeddah Tower?

В августе 2025 года башня достигнет 100-го этажа, а в октябре 2026-го будет готова круглая смотровая площадка на высоте 160-го этажа.

Строительство небоскреба завершится в марте 2028 года.