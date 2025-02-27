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Видео: астронавт NASA показал, как можно надевать штаны в космосе

Американский астронавт Дон Петтит недавно показал, как можно надевать штаны в условиях микрогравитации на борту Международной космической станции.

Астронавт Дон Петтит надевает штаны в условиях микрогравитации / © NASA / Don Pettit

В новом видео, опубликованном в соцсети Х, Петтит приближается к парящим в невесомости штанам, затем быстро просовывает ноги в штанины, подтягивает пояс и застегивает молнию.

© NASA / Don Pettit

Пользователи, посмотревшие видео, разделились во мнениях. Часть интернет-сообщества восхитилась креативностью Петтита, другие уверены, что подобные развлечения не лучший способ проводить время на МКС, где следует заниматься наукой.