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Инфографика: когда самые густонаселенные страны достигнут пика по числу жителей

Организация Объединенных Наций спрогнозировала, на какие периоды придутся пики по численности населения семи стран, где больше всего жителей. Оценки опубликованы в докладе «Перспективы мирового населения».

Инфографика: когда самые густонаселенные страны достигнут пика численности населения / © visualcapitalist

Из семи самых густонаселенных стран только Китай уже достиг пика по числу жителей — в 2021 году. Другие государства, в частности Бразилия, Индонезия и Индия, приблизятся к своим рекордным показателям в течение следующих двух-четырех десятилетий.

Между тем в Пакистане и Нигерии продолжится медленный рост населения и после 2100 года.

Отметим, что прогнозы основаны на нынешних показателях рождаемости, смертности и миграции. При оценке не учитывали такие факторы, как войны, эпидемии и голод, а также внезапные изменения социально-экономических перспектив, которые могут повлиять на уровень рождаемости.