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Стартап xAI представит «самый умный ИИ на земле»
Основатель и владелец компании xAI Илон Маск объявил о презентации «самого умного ИИ» — новой версии чат-бота Grok. Она состоится 18 февраля, в семь часов утра по московскому времени.
Предполагается, что новая версия чат-бота под названием Grok 3 станет одной из самых продвинутых моделей искусственного интеллекта. Во время предварительных испытаний, по утверждению Маска, Grok 3 превзошла конкурентов.
Ожидается, что обновленная версия будет доступна бесплатно.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
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