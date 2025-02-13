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Телескопы получили изображение «звездного букета»
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США в преддверии Дня святого Валентина показали новое составное изображение огромной области звездообразования 30 Золотой Рыбы в галактике Большое Магелланово Облако. Оно напоминает букет, составленный из сотен тысяч звезд.
Изображение создали с помощью данных, полученных космическими телескопами «Чандра» и «Хаббл», а также комплекса радиотелескопов ALMA.
Область звездообразования 30 Золотой Рыбы расположена на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от Земли.
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Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
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Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
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