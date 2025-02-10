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Ричард Брэнсон не полетит на воздушном шаре в стратосферу: стартап Space Perspective оказался на грани закрытия

Рендер полета стратосферного шара с капсулой «Нептун» / © Space Perspective

В электронном письме от 5 февраля 2025 года, отправленном всем заинтересованным сторонам, временный генеральный директор компании Майкл Сэвидж признал неспособность Space Perspective обеспечить финансирование и покрыть убытки.

В январе стало известно, что сотрудникам компании задерживают выплату заработной платы.

Рендер полета стратосферного шара с капсулой «Нептун» / © Space Perspective

Space Perspective уже обвинили в безрассудных финансовых решениях, включая чрезмерные расходы на маркетинг в ущерб производственным потребностям.

В сентябре 2024-го компания успешно испытала огромный шар, наполненный водородом. Он поднял рассчитанную на восемь туристов капсулу «Нептун» на высоту почти 30,5 километра над поверхностью Земли. Это событие вызвало ажиотаж в СМИ, а месяц спустя миллиардер Ричард Брэнсон объявил, что он будет участником первого пилотируемого полета космического шара Space Perspective.

Однако после публикации финансовой отчетности компании сделать космический туризм реальностью с помощью полетов на высотных воздушных шарах, похоже, не удастся.



