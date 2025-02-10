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Ричард Брэнсон не полетит на воздушном шаре в стратосферу: стартап Space Perspective оказался на грани закрытия
Американская компания Space Perspective, специализирующаяся на услугах космического туризма, находится на грани закрытия.
В электронном письме от 5 февраля 2025 года, отправленном всем заинтересованным сторонам, временный генеральный директор компании Майкл Сэвидж признал неспособность Space Perspective обеспечить финансирование и покрыть убытки.
В январе стало известно, что сотрудникам компании задерживают выплату заработной платы.
Space Perspective уже обвинили в безрассудных финансовых решениях, включая чрезмерные расходы на маркетинг в ущерб производственным потребностям.
В сентябре 2024-го компания успешно испытала огромный шар, наполненный водородом. Он поднял рассчитанную на восемь туристов капсулу «Нептун» на высоту почти 30,5 километра над поверхностью Земли. Это событие вызвало ажиотаж в СМИ, а месяц спустя миллиардер Ричард Брэнсон объявил, что он будет участником первого пилотируемого полета космического шара Space Perspective.
Однако после публикации финансовой отчетности компании сделать космический туризм реальностью с помощью полетов на высотных воздушных шарах, похоже, не удастся.
Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
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На окраинах нашей галактики наблюдают звезды, которые ей не принадлежат: они разогнались до таких скоростей, что преодолели притяжение Млечного Пути и летят сейчас в межгалактическое пространство. Недавно астрономы рассмотрели их траектории и обнаружили, что многие из них «родом» из крупнейшей галактики-спутника Млечного Пути — Большого Магелланова Облака. Это рождает подозрения, что в нем скрывается источник такого необычного ускорения.
Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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