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Ученые рассчитали вероятность столкновения космического мусора с авиалайнером
По расчетам исследователей из Университета Британской Колумбии (UBC), годовая вероятность того, что обломки ракет или космических аппаратов снова войдут в атмосферу, попадут в зону активного воздушного движения и столкнутся с самолетом составляет один к 430 000.
Хотя вероятность довольно низкая, в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, подчеркивается, что неконтролируемое падение космического мусора может прерывать полеты и создавать дополнительные расходы для авиакомпаний и пассажиров.
В 2024 году в мире выполнили 258 успешных запусков ракет и было 120 неконтролируемых вхождений в атмосферу обломков ракет (это рекорд), причем более 2300 из них все еще находятся на орбите.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2025-м число авиапассажиров вырастет почти на семь процентов. Поэтому исследователи подчеркнули, что с увеличением количества ракетных запусков и полетов авиалайнеров политики должны принимать меры.
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Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
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