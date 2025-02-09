Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые рассчитали вероятность столкновения космического мусора с авиалайнером

По расчетам исследователей из Университета Британской Колумбии (UBC), годовая вероятность того, что обломки ракет или космических аппаратов снова войдут в атмосферу, попадут в зону активного воздушного движения и столкнутся с самолетом составляет один к 430 000.

Космический мусор на околоземной орбите / © Getty Images

Хотя вероятность довольно низкая, в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, подчеркивается, что неконтролируемое падение космического мусора может прерывать полеты и создавать дополнительные расходы для авиакомпаний и пассажиров.

В 2024 году в мире выполнили 258 успешных запусков ракет и было 120 неконтролируемых вхождений в атмосферу обломков ракет (это рекорд), причем более 2300 из них все еще находятся на орбите.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2025-м число авиапассажиров вырастет почти на семь процентов. Поэтому исследователи подчеркнули, что с увеличением количества ракетных запусков и полетов авиалайнеров политики должны принимать меры.











