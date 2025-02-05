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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
7 минут назад
Рейтинг: +318
Посты: 571

Настоящие «Секретные материалы»: ФБР объявило о существовании отдела по НЛО

После многолетних расследований Пентагона, посвященных неопознанным воздушным явлениям (НВЯ) и летающим объектам (НЛО), оказалось, что в структуре Федерального бюро расследований существует собственный секретный отдел, занимающийся этими вопросами. Прямо как в популярном научно-фантастическом телесериале «Секретные материалы».

Сообщество
# НЛО
# США
Кадр из сериала «Секретные материалы» / © 20th Century Fox Television
Кадр из сериала «Секретные материалы» / © 20th Century Fox Television

Недавно журналисты издания Politico узнали, что в бюро работает аналогичный офис, о существовании которого ранее не сообщали публично. 

В заявлении для Politico ФБР подтвердило эти данные, но отказалось от дальнейших комментариев. Среди прочего неизвестно, сколько сотрудников в этом отделе и как долго они занимаются подобными расследованиями.

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Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

Max Power
8 часов назад
А еще есть айкидошный прием переспрашивать кстати))) Ты осел!! Что? Ты осел!!!!!! Я???? ТЫ!!!!!!! В смысле, осел??? В КОромысле!!! Что в коромысле??? И тд,

Психологическое айкидо

Max Power
8 часов назад
У меня еще регулярно бывает нифига не словесное айкидо с супругой, удержание в партере во избежание мордобоя... тот еще сюр

Психологическое айкидо

Max Power
8 часов назад
Помните анекдот на эту же тему, где ставили опыт над тараканом-отрывали ему ноги по одной и говорили ему "таракан, ползи!" И он полз. Последняя

Пауки не теряют скорость бега, даже когда лишаются двух ног

Потапов Сергей
8 часов назад
Иван, думаю примерно также говорили до примерения дронов в конфликте ) Может быть не именно этот дрон но уверен, в каждой армии сейчас думают как

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Alexander Zorin
9 часов назад
Василий, сколько будет стоит инверторы аккумуляторы и коммутационное оборудование , такжже проводники кабели и тп, для передачи этих 100 ватт и

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Alexander Zorin
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Забывают что геологических урана запасов столь же сколь нефти и газа. То есть осталось при нынешнем потреблении на неск десятков лет. А что далее

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Заур Омаров
9 часов назад
D., вам ещё очень многое предстоит узнать из нейрофизиологии), вы философы понапридумывали терминов и сами в них запутались, когда как принятие того

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Иван Колупаев
10 часов назад
Потапов, ой не выдумывайте. Легкий дрон которых сейчас понаделали все кому не лень. Просто форма необычная и способ запуска.

Мяч-беспилотник: в США создали уникальный боевой дрон PS Killer

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