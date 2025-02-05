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Настоящие «Секретные материалы»: ФБР объявило о существовании отдела по НЛО

После многолетних расследований Пентагона, посвященных неопознанным воздушным явлениям (НВЯ) и летающим объектам (НЛО), оказалось, что в структуре Федерального бюро расследований существует собственный секретный отдел, занимающийся этими вопросами. Прямо как в популярном научно-фантастическом телесериале «Секретные материалы».

Кадр из сериала «Секретные материалы» / © 20th Century Fox Television

Недавно журналисты издания Politico узнали, что в бюро работает аналогичный офис, о существовании которого ранее не сообщали публично.

В заявлении для Politico ФБР подтвердило эти данные, но отказалось от дальнейших комментариев. Среди прочего неизвестно, сколько сотрудников в этом отделе и как долго они занимаются подобными расследованиями.