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Китай испытал новое устройство для обеспечения энергией будущих космических миссий

Китайская космическая программа стала на шаг ближе к обеспечению будущих миссий эффективными и легкими источниками энергии, созданных с использованием полупроводниковых материалов третьего поколения.

Ракета-носитель «Чанчжэн-7» с грузовым кораблем «Тяньчжоу-8» / © Синьхуа

Силовое устройство на основе карбида кремния (SiC), разработанное инженерами Академии наук КНР (CAS), испытали на орбите после его доставки на китайскую космическую станцию в ноябре грузовым кораблем «Тяньчжоу-8».

Новый материал третьего поколения станет перспективным для использования в электромобилях и аэрокосмических устройствах благодаря способности работать при более высоких температурах, выдерживать более высокое напряжение и повышать плотность мощности.

По данным NASA, электроника на основе SiC сыграет ключевую роль в будущих экспедициях в самые агрессивные среды космоса, включая миссии космических аппаратов вблизи Солнца и строительство баз на Луне и Марсе.







