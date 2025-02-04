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Тарифы Трампа могут нанести ущерб ядерной энергетике

Если новый президент США Дональд Трамп выполнит предвыборное обещание ввести пошлины на импорт канадских энергоносителей (пока что их отложили на месяц), это может ударить по рынку ядерной энергетики.

Атомная электростанция / © Getty Images

Как сообщило информационное агентство Reuters, канадские горнодобывающие компании уже ощутили на себе всю тяжесть угроз Трампа. Причем в 2023 году они обеспечили более четверти потребности США в уране, который используют для нужд атомных электростанций и, в меньшей степени, научных исследований и промышленного производства.

Акции одной из крупнейших канадских компаний по добыче урана Cameco уже значительно упали. Хотя крупные горнодобывающие фирмы, вероятно, смогут пережить эти проблемы, эксперты заявили, что основной удар придется на более мелкие компании.

Если по прошествии месяца уран и другие полезные ископаемые из Канады обложат дополнительным налогом в 10%, США могут начать искать ядерное топливо в других местах — и, по словам дипломатов, Россия может стать самым вероятным вариантом.