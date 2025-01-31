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«Застрявшая» на МКС Сунита Уильямс установила новый рекорд пребывания в открытом космосе среди женщин

Американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс 30 января 2025 года совершили плановый выход в открытый космос. Они демонтировали коммуникационное оборудование, а также собрали образцы на корпусе станции на предмет наличия микробов. На работу за пределами орбитального форпоста ушло пять часов 26 минут.

Уильямс (слева) и Уилмор (справа) в скафандрах для внекорабельной деятельности / © NASA

Сунита Уильямс, для которой состоявшийся выход стал девятым в карьере, установила новый мировой рекорд по общей продолжительности работы в открытом космосе среди женщин. Ее суммарная продолжительность работы за бортом МКС составила 62 часа шесть минут.

Напомним, Уильямс и Барри Уилмор прибыли на станцию в рамках испытательного полета космического корабля Starliner компании Boeing в июне 2024 года. Предполагалось, что они проведут на орбите не больше недели, однако из-за технических проблем с Starliner астронавты живут и работают на МКС уже почти восемь месяцев. Их возвращение на Землю запланировано на март.