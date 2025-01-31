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Аэротакси не полетит: Airbus приостановила разработку CityAirbus NextGen

Гендиректор Airbus Helicopters Бруно Эвен сообщил, что компания останавливает активную разработку аэротакси CityAirbus NextGen из-за технологического барьера. По мнению специалистов, качественные характеристики аккумуляторов не позволят в ближайшее время запустить серийное производство электрических аэротакси.

Концепт CityAirbus NextGen / © Airbus Helicopters

Аэротакси CityAirbus NextGen, которое сможет летать на расстояние до 80 километров и развивать скорость до 120 километров в час, планировали запустить в эксплуатацию к 2030 году. Теперь его разработка отложена на неопределенное время.

Первый полет прототипа аппарата с вертикальным взлетом и посадкой CityAirbus NextGen состоялся в ноябре 2024 года на заводе Airbus Helicopters в Донауверте (Германия). Четырехместный двухтонный CityAirbus NextGen с размахом крыльев около 12 метров оснастили восемью пропеллерами и 16 электрическими силовыми установками.







