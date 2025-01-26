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Николай Головин
Николай Головин
7 минут назад
Рейтинг: +206
Посты: 586

Сегмент китайской ракеты «Чанчжэн-3B» упал недалеко от жилых строений

С космодрома Сичан (провинция Сычуань на юго-западе Китая) поздно вечером 23 января с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» («Великий поход-3B», Long March-3B) успешно запустили новый экспериментальный спутник коммуникационных технологий. 

Сообщество
# Китай
# космос
# ракеты
Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» с экспериментальным спутником на борту перед запуском / © CNSA
Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» с экспериментальным спутником на борту перед запуском / © CNSA

Спустя несколько часов после запуска в соцсетях появились видеоролики с сегментом ракеты, который рухнул недалеко от жилых строений. По предварительным данным, люди не пострадали. 

© Weibo
© Weibo
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