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Сегмент китайской ракеты «Чанчжэн-3B» упал недалеко от жилых строений
С космодрома Сичан (провинция Сычуань на юго-западе Китая) поздно вечером 23 января с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» («Великий поход-3B», Long March-3B) успешно запустили новый экспериментальный спутник коммуникационных технологий.
Спустя несколько часов после запуска в соцсетях появились видеоролики с сегментом ракеты, который рухнул недалеко от жилых строений. По предварительным данным, люди не пострадали.
Эмираты начали создавать солнечную электростанцию мощностью больше любой другой в мире. Чтобы решить «сильнейший вызов» нестабильности такого электроснабжения, в королевстве пойдут на необычный шаг: на станции установят крупнейшую на планете литиевую накопительную систему. Несмотря на это, равномерной поставки энергии добиться не удастся.
Астрономы зарегистрировали необычную вспышку под названием «быстрый радиовсплеск» — мгновенный выброс сильнейшего радиоизлучения. Причем случился он в галактике, где они, по имеющимся представлениям, не должны происходить.
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Ученые исследовали человекообразных обезьян в одном из заповедников Японии и выявили у них необычное поведение, которое ранее не наблюдалось у других животных. Если один шимпанзе начинает мочиться, это стимулирует других особей делать то же самое. По мнению авторов новой научной работы, эффект, который они назвали «заразительным мочеиспусканием», может иметь глубокие эволюционные корни.
В 2021 году японские астрономы обнаружили в глубоком космосе два объекта с сильной линией поглощения льда. Однако разобраться, что именно представляют собой эти тела, ученые не смогли — не хватило мощности телескопа, с которого вели наблюдения. Исследователи продолжили изучать эти объекты с помощью другого, более мощного инструмента и выяснили, что они могут быть типом светил, которые ранее никогда не наблюдались.
Народная примета гласит, что теплая зима предвещает прохладное лето. Однако в условиях глобального потепления это высказывание все чаще теряет свою прогностическую ценность. Эксперт Пермского Политеха рассказал, как тепло распределяется по поверхности Земли, в каких регионах России зима стала не такой суровой, где по-прежнему ожидаются холода и снегопады, какое лето стало самым жарким в истории и каких природных аномалий ожидать в 2025 году.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
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