Сегмент китайской ракеты «Чанчжэн-3B» упал недалеко от жилых строений

В 2021 году японские астрономы обнаружили в глубоком космосе два объекта с сильной линией поглощения льда. Однако разобраться, что именно представляют собой эти тела, ученые не смогли — не хватило мощности телескопа, с которого вели наблюдения. Исследователи продолжили изучать эти объекты с помощью другого, более мощного инструмента и выяснили, что они могут быть типом светил, которые ранее никогда не наблюдались.