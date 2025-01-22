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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 минуты назад
Рейтинг: +601
Посты: 1454

Китайский транспортный дрон CH-YH1000 завершил первые рулежные испытания с полной загрузкой

Грузовой БПЛА CH-YH1000, макет которого показали на китайском авиасалоне в ноябре прошлого года, уже завершил первые рулежные испытания с полной загрузкой. Они прошли в аэропорту Чжанхэ города Цзинмэнь. 

Сообщество
# авиация
# беспилотники
# Китай
# технологии
Грузовой БПЛА CH-YH1000 на китайском авиасалоне в ноябре 2024 года  / © CASC
Грузовой БПЛА CH-YH1000 на китайском авиасалоне в ноябре 2024 года  / © CASC

Транспортный дрон разработала государственная Китайская корпорация аэрокосмических наук и технологий (CASC). CH-YH1000имеет грузоподъемность приблизительно 1000 килограммов, его потолок высоты составляет8000 метров, а продолжительность полета — около 10 часов.

© CASC

Грузовой БПЛА способен не только взлетать и приземляться натрехстоечное шасси, но и может быть адаптирован для операций на воде, взлетаяи приземляясь с помощью пары понтонов, прикрепленных по обеим сторонам нижнейчасти фюзеляжа. Это позволит использовать CH-YH1000 для поисково-спасательных,разведывательных и противолодочных миссий, в том числе в интересах китайских военных.

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