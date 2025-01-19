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Инфографика: города США с самой высокой долей семей, живущих в нищете
Высокий уровень бедности продолжает оставаться острой проблемой в ряде мегаполисов США, особенно на юге и юго-западе страны.
На инфографике, представленной выше, показаны 20 крупнейших мегаполисов США по проценту семей, доход которых в 2023 году был ниже прожиточного минимума. Инфографика создана на основе данных американского Бюро переписи населения.
Приграничные города Техаса, такие как Игл-Пасс (23,6%), Мак-Аллен-Эдинбург-Мишн (22,8%) и Браунсвилл-Харлинген (18,2%), входят в пятерку населенных пунктов Соединенных Штатов, в которых люди живут за чертой бедности. Ее высокий уровень в этих регионах объясняется низким уровнем образования, большим числом мигрантов из Мексики и недостаточными инвестициями в экономику городов.
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Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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