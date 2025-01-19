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Инфографика: города США с самой высокой долей семей, живущих в нищете

Высокий уровень бедности продолжает оставаться острой проблемой в ряде мегаполисов США, особенно на юге и юго-западе страны.

Инфографика: города США с самой высокой долей семей, живущих в нищете/ © Visualcapitalist

На инфографике, представленной выше, показаны 20 крупнейших мегаполисов США по проценту семей, доход которых в 2023 году был ниже прожиточного минимума. Инфографика создана на основе данных американского Бюро переписи населения.

Приграничные города Техаса, такие как Игл-Пасс (23,6%), Мак-Аллен-Эдинбург-Мишн (22,8%) и Браунсвилл-Харлинген (18,2%), входят в пятерку населенных пунктов Соединенных Штатов, в которых люди живут за чертой бедности. Ее высокий уровень в этих регионах объясняется низким уровнем образования, большим числом мигрантов из Мексики и недостаточными инвестициями в экономику городов.

Прожиточный минимум в большинстве штатов США по состоянию на 2024 год для семьи из четырех человек (двое работающих взрослых, двое детей) составлял более 100 тысяч долларов в год.