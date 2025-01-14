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Blue Origin назвала новую дату первого запуска New Glenn и показала, как он будет выглядеть

Космическая компания американского предпринимателя Джеффа Безоса сообщила новую дату попытки запуска тяжелой ракеты-носителя New Glenn. Пресс-служба Blue Origin уточнила в социальной сети Х, что старт может состояться 16 января, после 09:00 по московскому времени.

Ракета New Glenn / © Blue Origin

Первый запуск ракеты должны были провести 13 января на базе Космических сил на мысе Канаверал во Флориде, однако его перенесли из-за образования льда в линии продувки от вспомогательного силового агрегата, который питает некоторые из гидравлических систем New Glenn.

© Blue Origin

Чтобы любители космоса не унывали в ожидании, Blue Origin опубликовала видеоролик, который демонстрирует первый полет New Glenn.

Отметим, что 16 января, в 01:00 по московскому времени, должен состояться седьмой испытательный полет Starship компании SpaceX.