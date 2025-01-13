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В Китае испытали пять новых ракетных двигателей за день

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно испытала пять ракетных двигателей в рамках подготовки к будущим миссиям и проектам. Тесты провели а один и тот же день в Пекине и уезде Лайюань провинции Хэбэй на севере КНР.

Испытание ракетного двигателя / © CCTV

В Лайюане прошло испытание кислородно-метанового двигателя, а в Пекине инженеры проверили маршевый двигатель ракеты, двигатель разгонного блока и реактивный орбитальный двигатель. Кроме того, в китайской столице запустили новый водородно-кислородный двигатель для верхней ступени неуказанной ракеты на 100 секунд.

КНР разрабатывает новые двигатели на жидком водороде и жидком кислороде для ракет, включая ракету-носитель «Чанчжэн-10», предназначенную для отправки людей на Луну.Для каких именно китайских ракет предназначаются новые двигатели СМИ не уточнили.