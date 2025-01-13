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Жители Земли увидят большой «парад планет»

По данным NASA, с 21 января шесть планет Солнечной системы — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся на ночном небе в одну линию, приняв участие в «параде планет». Интересно, что четыре ближайшие к Земле планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.

«Парад планет» / © NASA / JPL-Caltech

В астрономии «парадом планет» называют явление, при котором для наблюдателя с Земли несколько планет Солнечной системы видны на одной стороне небесной сферы относительно Солнца.

Если видно сразу семь планет, то парад называют полным или большим. Его можно будет наблюдать 8 марта 2025 года, когда к параду присоединится Меркурий.