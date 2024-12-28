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Blue Origin провела полноценное статическое огневое испытание ракеты New Glenn

Космическая компания Джеффа Безоса утром 28 декабря провела полноценное статическое огневое испытание ракеты New Glenn, которая должна отправиться в первый полет не ранее 6 января 2025 года.

Статическое огневое испытание ракеты New Glenn / © Blue Origin

Blue Origin сообщила, что все семь двигателей работали в штатном режиме в течение 24 секунд, в том числе 13 секунд — при 100%-ной тяге.

© Blue Origin

New Glenn имеет двухступенчатую конструкцию. Ее высота составляет 98 метров, а диаметр — семь метров. Ракета сможет выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 13,6 тонны на геостационарную.