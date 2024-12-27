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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
9 минут назад
Рейтинг: +395
Посты: 819

Тысячи людей сообщили о сбоях в работе чат-бота OpenAI

Популярный чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT от компании OpenAI накануне вышел из строя и перестал работать у тысяч пользователей в США. Также о проблеме сообщили в Канаде, Франции, Германии, Индии, Бразилии и других странах.

Сообщество
# ChatGPT
# OpenAI
# ИИ
# технологии
ChatGPT / © OpenAI
ChatGPT / © OpenAI

В OpenAI подтвердили, что ChatGPT работает «с высоким количеством ошибок». ChatGPT и интерфейс прикладного программирования (API) компании столкнулись с «серьезным» сбоем, в то время как у генератора видеороликов Sora произошел «частичный» сбой. Его причины пока не известны.   

ChatGPT стал популярен в конце ноября 2022 года и собрал первый миллион пользователей за неделю. По состоянию на конец лета 2024-го число его активных пользователей превысило 200 миллионов.

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Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
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Астрономия
# TRAPPIST-1
# землеподобные планеты
# каменистые планеты
# космос
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# братья
# дети
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# семья
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Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
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Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
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Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
13 декабря
Юлия Трепалина

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С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
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shavkatбек Курбонов
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Я об этом думал 2месяца назад скорости мысли быстрее чем скорости света, мы покидает нашу планету, только по скорости мысли Мы свои планету сами

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Кирилл Соловьёв
3 часа назад
Наши, выходит, тоже?

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

V S
3 часа назад
Бред очередной, скорость мышления и скорость мысли это не одно и то же. Свет от солнца до земли доходит до земли 8 минут, я же могу мысленно ощутить

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

андрей серов
4 часа назад
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Аднимус
4 часа назад
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Аднимус
4 часа назад
Александр, верить маску - бред, но верить николе тесле который 1 раз сказал что то там про убогий и отвергаемый всем миром эфир - святое дело. Главное

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Аднимус
4 часа назад
Петр, похмелись

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Аднимус
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Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Аднимус
4 часа назад
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