Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Тысячи людей сообщили о сбоях в работе чат-бота OpenAI

Популярный чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT от компании OpenAI накануне вышел из строя и перестал работать у тысяч пользователей в США. Также о проблеме сообщили в Канаде, Франции, Германии, Индии, Бразилии и других странах.

ChatGPT / © OpenAI

В OpenAI подтвердили, что ChatGPT работает «с высоким количеством ошибок». ChatGPT и интерфейс прикладного программирования (API) компании столкнулись с «серьезным» сбоем, в то время как у генератора видеороликов Sora произошел «частичный» сбой. Его причины пока не известны.

ChatGPT стал популярен в конце ноября 2022 года и собрал первый миллион пользователей за неделю. По состоянию на конец лета 2024-го число его активных пользователей превысило 200 миллионов.