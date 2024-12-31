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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
17 минут назад
Рейтинг: +939
Посты: 1974

Началось строительство первого тяжелого ледокола для Береговой охраны США

В Соединенных Штатах официально начались работы по созданию первого тяжелого ледокола для Береговой охраны. Им станет корабль серии Polar Security Cutter (PSC), который войдет в строй не раньше 2029 года.

Сообщество
# ледоколы
# США
Концепт ледокола серии PSC / © Halter Marine 
Концепт ледокола серии PSC / © Halter Marine 

Создание дизельного ледокола PSC началось на верфи компании Bollinger Mississippi Shipbuilding в Паскагуле, штат Миссисипи. Согласно планам, Береговая охрана должна получить три таких корабля.

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Астронавтам новой лунной программы «Артемида» предстоит работать совсем не в тех условиях освещения, в каких по Луне ходили их легендарные предшественники — члены экипажей «Аполлонов». Будущие высадки должны состояться в полярном регионе, где Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, а значит, постоянно слепит глаза и при этом отбрасывает длинные тени, в которых практически ничего не видно. В NASA признались, что упустили из виду этот аспект при планировании миссий.

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# космос
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

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Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
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Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
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2 часа назад
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Vlad Ok
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Vlad Ok
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Спасибо, поржал. С дураками на шарике по прежнему все с порядке :) С наступающим!

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Khurshid Rasulov
4 часа назад
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Alexandr Aronov
4 часа назад
V, пофантазировать о расстоянии и пройти расстояние это не одно и то же. Больше всего пугает даже не та ахинея, что ты выдавил, а то что у тебя еще и

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Сергей Жуков
5 часов назад
В атмосфере ТитанЕ? Уже начали отмечать новогодние праздники? Ау, словарь откройте и выучите окончания.

Метан в атмосфере Титане оказался результатом нагрева сложной органики

Hillel Brodsky
6 часов назад
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Спутники показали, как Египет озеленяет пустыню

Алексей Мартынов
6 часов назад
Валерий, каждый слой ослабляет на 20d

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Алексей Мартынов
6 часов назад
Евгений, к сожалению... Но,так есть(и,для большинства,будет) Выход, лишь со Спасителем

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Андрей Пенкин
7 часов назад
Mikhail, как считаете: лучше выразить тз с орфографическими и другими ошибками или заблуждаться без ошибок?! З.Ы. Вот от чего слово "цистерна" в моём

Астронавты NASA оказались не готовы работать в условиях освещенности Южного полюса Луны

Alex Relax
7 часов назад
Маск хоть и недалеко от гения ...- но он тупой и злой гений ! Талбаеб...- который не разбирается в людях.Таких как маск - нужно чаще 3,14здить в детстве.

SpaceX оригинально поздравила с наступающим Новым годом

شامل ابن السبيل
9 часов назад
Антонио, вполне вероятно что так оно и было. По многим египтянам это видно, они как будто выросли где-то в джунглях, как главный герой книги про

Спутники показали, как Египет озеленяет пустыню

Василий Сташко
11 часов назад
rkm, вообще, все эти АЭС, ТЭС и ГЭС, строятся для того, что бы работали крупные промышленные предприятия, а не холодильники, утюги и телевизоры на даче.

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Василий Сташко
11 часов назад
plumbestering, зимой дом нужно отапливать из розетки, от сети. А летом, когда солнца много, наоборот, отдавать в сеть. В итоге, если отдашь летом столько же,

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Василий Сташко
11 часов назад
MrGrifonhard, в том то и проблема, что если каждый десятый житель России будет отдавать в сеть 100 ватт в сутки (это мизер, 1-2 солнечные батареи или пару

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Василий Сташко
12 часов назад
Солнце, ветер..., а вода? Почему про гидроэнергетику ни слова, она ведь тоже "зелёная", да и строительство ГЭС не дешево обходится. А ведь еще есть и

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

1 2
12 часов назад
Есть такая версия, что этан (который образуется в атмосфере из метана) выпадает на поверхность и вытесняет метан из гидрата метана (получается

Метан в атмосфере Титане оказался результатом нагрева сложной органики

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