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В португальских водах могут лежать до 250 затонувших судов с тоннами сокровищ

Подводный археолог из Университета Нова в Лиссабоне (Португалия) Алешандре Монтейру сообщил, что у побережья Португалии могут находиться сотни затонувших судов с сокровищами.

Подводный археолог изучает затонувшее судно / © Augusto Salgado / Cascais City Hall / Reuters

Исследователь идентифицировал 8620 затонувших судов в португальских водах, примерно 250 из которых, как полагает специалист, перевозили различные ценности. Его исследование охватывает прибрежные районы материковой Португалии и воды вокруг Азорских островов и Мадейры.

Одним из судов может быть испанское Nossa Senhora do Rosário, затонувшее в 1589 году у полуострова Троя. По словам археолога, на нем перевозили 22 тонны золота и серебра.