  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
27 минут назад
Рейтинг: +395
Посты: 816

В Китае построили самый большой щитовой подводный тоннель в мире

Компания China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd. применила самую большую в мире тоннелепроходческую машину, чтобы прорыть подводный тоннель длиной 3290 метров. Его диаметр составляет 17 метров, что делает тоннель по этому показателю самым большим в мире. 

Сообщество
# Китай
# строительство
# технологии
Рабочие празднуют завершение строительства самого большого в мире подводного щитового тоннеля / © China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd
Рабочие празднуют завершение строительства самого большого в мире подводного щитового тоннеля / © China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd

Среди других рекордов — время строительства тоннеля: на подводные работы ушло всего 110 дней. Этого удалось добиться благодаря буровой установке «Шаньхэ», которая достигает примерно пяти этажей в высоту, а скорость ее движения составляет от 16 до 18 метров в день.

Буровая установка «Шаньхэ» / © Herrenknecht
Буровая установка «Шаньхэ» / © Herrenknecht

Новый тоннель станет частью важнейшего пути с севера на юг через вторую по протяженности реку Китая — Хуанхэ. В нем будет шесть полос движения в обоих направлениях на двух этажах. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Starship и не только. Как устроены сверхтяжелые ракета-носители?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
600
Рай зверей
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
800
«Другие» колонизаторы: Индия португальская, французская и голландская
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Тайны Вселенной
Центр «Архэ»
Москва
Беседа
25 Дек
Бесплатно
Встреча с космонавтом Александром Лазуткиным
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
25 Дек
700
Эстезиология: органы чувств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Дек
600
Древесные змеи — символ нового года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Дек
Бесплатно
Загадки Солнца
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Дек
500
Вещи и смерть
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:00
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
Позавчера, 15:35
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
Вчера, 15:25
Елизавета Александрова

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
Позавчера, 15:35
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
20 декабря
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
20 декабря
Любовь

Ходьба снизила риск развития депрессии 

Чтобы выяснить, связано ли количество ежедневных шагов с депрессией во взрослом возрасте, международная исследовательская группа проанализировала данные 33 исследований, в которых участвовали почти 100 тысяч человек. Результаты показали, что ходьба значительно влияет на психическое здоровье, в том числе снижая риск развития депрессии

Медицина
# депрессия
# здоровый образ жизни
# психическое здоровье
# спорт
# физическая активность
# ходьба
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Выяснилось, как атмосфера в школе влияет на уровень тревожности у детей

    2 часа назад

  2. Создан новый алгоритм, ускоряющий машинное обучение в распределенных системах без центрального сервера

    2 часа назад

  3. Психологи отследили тягу к сахарному печенью по взгляду

    3 часа назад

  4. Спроектирована установка по исследованию процесса образования альтернативных источников природного газа

    4 часа назад
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

20 декабря

Последние комментарии

shk1pper
33 минуты назад
О какой сингулярности или разуме может идти речь, если современный ИИ это не совсем ИИ, а просто очередной набор кода, который выполняет запросы

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Дмитрий Белов
3 часа назад
Позиция Борисова заслуживает уважения (нормальный человек и профессионал). Что за ней стоит, это другой разговор. Рогозин на должности главы РК -

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Дмитрий Илюхин
3 часа назад
Сергей, Нуу в Сибири какой-нибудь например, вон Нижневартовск входит в список городов крайнего севера, а широта у него 60.9, это примерно

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Alex N.
3 часа назад
Сергей, со временем могут сделать на атомной энергоустановке, только фюзеляж и крылья сделают побольше. Атомные технологии сейчас активно

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Василий Скуфьин
4 часа назад
Олег, ну, предположим, он житель Белгорода, Курска, Воронежа или Казани. И в его дом прилетел дрон или ракета. Чему тут радоваться?

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Фуат Шаяхметов
4 часа назад
Новости надо писать после успешной реализации проекта. А так это всего лишь пшик. Рыба гнеёт с головы.

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Satoshi Tokamak
4 часа назад
Тот момент, когда находишься у оперов Пятигорска и они спорят кто тебя расколет первым...

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичейЧетверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Олег Добряков
5 часов назад
Михаил, а в чëм, интересно, твоя конкретная жизнь сегодня несчастна, позволь спросить? Х*й без соли доедаешь?

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Зинаида Перебоева
5 часов назад
Вся наука лежит под торгашам и ворами! Сейчас больше математиков,чем физиков и химиков,которые без денег думать не хотят!

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

1 2
5 часов назад
Напомню, недавно тут писали что китайцам удалось выделить аж 50 000 ppm воды из своего лунного грунта https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758%2824%2900128-0 А в этой

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную водуВ доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

Иван Колупаев
6 часов назад
Михаил, да ничего интересно будет тоже что и всегда - "инженеры компании Стратолинк" сядут за растрату 😁 Если конечно сбежать не успеют

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Demogorgon Коля
7 часов назад
Михаил,ну в принципе счастливая жизнь было до 31 января 2020 года, а потом пандемия теперь СВО )

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Андрей Виволанцев
7 часов назад
Китайцы построят, как всегда.

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалосьМаск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Boopla
7 часов назад
ИИ как таково нет, о чём ты говоришь? Что значит мыслить? Код та-же GPT прекрасно пишет, если ты можешь сделать так, чтобы эта генеративная модель

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Boopla
7 часов назад
Технологическая сингулярность уже началась.

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Михаил Невский
7 часов назад
И жить там будут роботы, да.

Город-небоскреб «Зеркальная линия» помогут строить роботыГород-небоскреб «Зеркальная линия» помогут строить роботы

Эдуард В.
7 часов назад
Автор, в понятии технологической сингулярности нет ни слова о сумме интеллектов

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Игорь Лазарев
8 часов назад
Вадим, Вы утверждаете, что тела двигаются сами по себе, по факту своего существования? Энергия, таки, возникает из ниоткуда?

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Игорь Лазарев
8 часов назад
Как нейтрон, нейтральный по своей сути, может создавать магнитное поле?

До Земли долетели самые мощные космические электроны в историиДо Земли долетели самые мощные космические электроны в истории

Nikolai Zhiltsov
8 часов назад
Михаил, я немного не развернул свою мысль. Я имел в виду, что пик вулканизма, вероятно, был спровоцирован воздействием ударной волны от метеорита в

Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолоданиеВымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно