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В Китае построили самый большой щитовой подводный тоннель в мире

Компания China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd. применила самую большую в мире тоннелепроходческую машину, чтобы прорыть подводный тоннель длиной 3290 метров. Его диаметр составляет 17 метров, что делает тоннель по этому показателю самым большим в мире.

Рабочие празднуют завершение строительства самого большого в мире подводного щитового тоннеля / © China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd

Среди других рекордов — время строительства тоннеля: на подводные работы ушло всего 110 дней. Этого удалось добиться благодаря буровой установке «Шаньхэ», которая достигает примерно пяти этажей в высоту, а скорость ее движения составляет от 16 до 18 метров в день.

Буровая установка «Шаньхэ» / © Herrenknecht

Новый тоннель станет частью важнейшего пути с севера на юг через вторую по протяженности реку Китая — Хуанхэ. В нем будет шесть полос движения в обоих направлениях на двух этажах.